Da ‘La Araña’ a ‘Operación Canarión’ e ‘Footinder’ | Lavoro rischioso e umoristico; o ti adatti o muori

(Di mercoledì 21 agosto 2024) 2024-08-21 08:01:31 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Il primo è stato il lancio di una creatività in “X”, (mezzo precedentemente noto come Twitter), per provocare sorpresa e sorriso: “Ci dispiace. “I designer sono in vacanza.” Il disegno mostrava un’illustrazione migliorabile di un surrogato di Spiderman con lo scudo dell’Atlético de Madrid. In pochi minuti quell’hook è diventato imperatore dei social network. Poi arrivava un susseguirsi di immagini, video e messaggi, un’antologia in cui prevalgono i richiami ai ragni con la partecipazione del protagonista. È così che l’Atlético ha venduto la firma di Giuliano Alvarez lo scorso 12 agosto. Nella nuova era della comunicazione, i club stanno esplorando modi per migliorare il proprio marchio.