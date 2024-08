Condanna Passeri parla il fratello

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 21 agosto 2024)to all’ergastolo con 25 anni da scontare in Egitto, dopo un anno di reclusione al Cairo: si trova in celle sporche, condivise con uomini accusati di omicidio, mentre la sua colpa è stata solo quella di detenere una minima quantità di marijuana quando è stato fermato il 23 agosto di un anno fa durante il suo viaggio in terra egiziana. E’ l’incubo che sta vivendo Giacomo, 31 anni di Pescara. Aggiornamento ore 8,34 “Lui si è sempre dichiarato innocente, si sente abbandonato. L’altro giorno i giudici del Cairo hanno emesso la sentenza di: ergastolo, con 25 anni da scontare nel Paese. Siamo stupiti e scioccati, un epilogo che non ci saremmo mai aspettati”, racconta all’Adnkronos Andreadi Giacomo, il quale dopo la, dice, di non aver ricevuto alcun contatto dall’Ambasciata italiana al Cairo. Aggiornamento ore 11.