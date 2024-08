Call of Duty | Black Ops 6 mostra un pezzo della campagna

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) A seguitoOpening NightGamescom 2024, siamo felici di condividere con voi una spiegazione tattaica del filmatotratto dalla missione “Ricercato”, le ultime novità sulla Beta multigiocatore diofOps 6 e tutti i dettagli relativi aof: NEXT che si terrà il 28 agosto. Una missione di infiltrazione in stileofOps dove la posta in gioco è alta ma le ricompense ancora di più. L’obbiettivo è recuperare e portare in salvo l’agente Russell Adler da un sito segretoCIA nascosto sotto Capitol Station, a Washington DC. Nei panni di Case, membrosquadraOps guidata da Frank Woods, l’obbiettivo sarà quello di imbucarsi ad una raccolta fondi, ottenere l’immagineretina di un senatore autorizzato ad entrare nel sito segreto per tirare fuori di li Adler prima che qualcuno se ne accorga.