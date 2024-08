Boxe | Etinosa Oliha contro Pavlov a settembre per l’eliminatoria Mondiale IBF dei medi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024)potrà sfruttare una notevole opportunità per la propria carriera, e sarà ancora la Germania a dargliene modo. Il nativo di Torino, che però può ben dire di avere origini astigiane, sarà infatti impegnato in una sfida eliminatoria (di fatto una semifinale) per ilIBF dei pesi. A sfidare, che vanta un record di 20 vittorie, sarà il tedesco Alexander, che lo vanta invece di 21 vittorie e 3 sconfitte. Si tratta di un pugile di Amburgo che ha conquistato di recente il titolo IBF intercontinentale proprio dei pesiil tedesco di Rimini Thomas Piccirillo. Teatro del combattimento sarà la Agon Sportpark di Berlino, che si trova a brevissima distanza dall’Olympiastadion. Una specie di ambiente quasi nuovo per lui, che normalmente ha combattuto a St. Pauli in molte occasioni della propria carriera.