Binaghi sul caso Sinner | Abbiamo preso un bello spavento Le critiche arrivano dai più cretini e frustrati

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Angelo, presidente della FITP, ha rilasciato all’agenzia di stampa Lapresse le sue prime dichiarazioni ufficiali in merito alla vicenda doping di Jannik. “Ci è andata molto bene,un. Mane uscirà più forte di prima. Ci siamo scambiati dei messaggi ieri, lo conosco. Le ricadute psicologiche probabilmente le ha avute in quei 4 mesi, ma anche lì ha vinto ad Halle e poi a Cincinnati, è arrivato in semifinale al Roland Garros e ai quarti a Wimbledon. Pensate con che stato d’animo“, dice il 64enne nativo di Cagliari.è scettico su un eventuale ricorso di WADA o Nado Italia contro la sentenza dell’ITIA: “Non me ne intendo ma mi sembrerebbe strano, mi sembra una vicenda chiarita in tutti i suoi più piccoli aspetti e il soggetto interessato è al di sopra di ogni sospetto.