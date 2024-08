Bimbo di 4 anni investito da un trattore | dramma in Val Pellice

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Una tragedia ha scosso oggi la provincia di Torino, dove un bambino di soli 4ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un. L’incidente è avvenuto in Vallee, sebbene le circostanze esatte siano ancora in fase di accertamento, le prime ricostruzioni suggeriscono che il piccolo sia caduto dalmentre si trovava sul terreno di casa. Il bambino è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Regina Margherita di Torino con l’elisoccorso. Durante il volo, il personale medico ha continuato le manovre di rianimazione, ma nonostante gli sforzi disperati, il piccolo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Secondo le prime informazioni disponibili, il bambino era a bordo delinsieme al cugino maggiorenne, che avrebbe avuto la patente in regola per la guida dei mezzi agricoli.