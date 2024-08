Bankitalia il punto sull’Europa da Rimini

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “Le proiezioni demografiche indicano che nei prossimi decenni si ridurrà il numero di cittadini europei in età da lavoro e aumenterà il numero degli anziani. Questa dinamica rischia di avere effetti negativi sulla tenuta dei sistemi pensionistici, sul sistema sanitario, sulla propensione a intraprendere e a innovare, sulla sostenibilità dei debiti pubblici”, sono le parole con cui il governatore della banca d’Italia, Panetta, si è espresso in merito all’Europea e al prossimo futuro degli europei. Aggiornamento ore 11.17 “Per contrastare questi effetti – ha dichiarato ancora Panetta – è essenziale rafforzare il capitale umano e aumentare l’occupazione di giovani e donne, in particolare nei Paesi, tra cui l’Italia, dove i divari di partecipazione al mercato del lavoro per genere ed età sono ancora troppo ampi”. Aggiornamento ore 14.