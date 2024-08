ATP Winston-Salem Shang dà forfait e regala a Sonego il pass per i quarti di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Nel giro di poche ore Lorenzosi ritrova già aididell’ATP 250 di, ultimo torneo di avvicinamento verso gli US Open 2024. Il tennista azzurro, impegnato nella serata italiana di martedì 20 agosto contro lo svizzero Dominic Stricker, ha superato in scioltezza il suo match d’esordio usufruendo poi delanticipato da parte del suo prossimo avversario agli ottavi. Juncheng, dopo aver sconfitto stanotte l’argentino Mariano Navone per 7-5 6-3, ha deciso infatti di annunciare il ritiro in vista della partita successiva che avrebbe dovuto giocare quest’oggi contro. Ignote al momento le cause della rinuncia, ma l’ipotesi più accreditata è quella di un problema fisico da non peggiorare in ottica Flushing Meadows.