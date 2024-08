Volo per Torino da Salerno cancellato il Codacons pronto a chiedere i risarcimenti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) Si ha diritto a 250 euro di risarcimento per le tratte fino a 1500km. I passeggeri purtroppo lasciati senza alcuna organizzazione all’interno dell’aeroporto possono riulteriori indennizzi Ieri sera, ilRyanair da, in programma per le 21:00, è statoa causa delle avverse condizioni meteorologiche. I passeggeri hanno espresso la loro frustrazione sulla pagina Facebook dell’AeroportoCosta d’Amalfi, documentando la situazione con foto e video. In molti si sono lamentati per la gestione poco professionale da parte del personale aeroportuale e per la mancanza di servizi di trasporto e collegamento con il capoluogo dopo la mezzanotte.