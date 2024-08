Verona-Napoli svelata la reazione di De Laurentiis | spunta un retroscena sul match

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 20 agosto 2024) Arrivano nuoviriguardo il debutto in campionato deldi Antonio Conte. Anche ladi Aurelio De. C’erano grosse aspettative riguardo il debutto deldi Antonio Conte in campionato. La scorsa è stata un’annata fallimentare, ilha provato a difendere il titolo ma senza raggiungere l’obiettivo ed anzi ottenendo uno dei peggiori risultati della sua storia recente, fuori nuovamente dall’Europa. Dopo un lungo precampionato e tanto lavoro nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro ilaveva dimostrato qualche difficoltà nell’esordio in Coppa Italia, una sfida dove ha raggiunto il turno successivo solo grazie ai calci di rigore. Tutti immaginavano un esordio complicato ma nessuno immaginava una disfatta simile: 0-3 al Bentegodi contro ile subito una sconfitta pesante, una brutta mazzata per il club azzurro.