Un dolce al cucchiaio… tanti varianti

(Di martedì 20 agosto 2024) Pisa, 8 agosto 2024 – Non solo crea disegni gustosi, tra cui il logo di Taglia e cuci na, ma anche ricette curate. Come Michele, anche io spesso preparo la crema di ricotta che ha molte. Unal cucchiaio semplicissimo e fresco. Per quattro persone, 300-400 grammi di ricotta possibilmente biologica. Michele indica una quantità minore, ma io sono più golosa. Setacciare la ricotta lasciandola in un colino a maglie fitte per un’ora. Poi lavorarla insieme a 100 grammi di zucchero. Unire alla fine la scorza d’arancia (non trattata) tagliata molto finemente e senza il bianco. Si possono aggiungere gocce di cioccolato oppure qualche cucchiaino di liquore agli agrumi. Distribuire il composto in bicchierini e servire decorando con altra scorza o con biscottini. Si può creare anche una piccola base, tipo cheesecake, con biscotto sbriciolato mescolato al burro.