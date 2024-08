Stuprò una minorenne sull’Isola di Ponza | 30enne ai domiciliari a più di un mese di distanza dalla denuncia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Dopo oltre undi indagini è scattato l’arresto per Manuel Lovecchio, il trentenne romano che lo scorso 7 luglio era stato accusato di essersi introdotto nell’abitazione dei suoi vicinidiper violentare la loro figlia sedicenne. Fin da subito i carabinieri avevano stretto il cerchio intorno al giovane, il quale era stato allontanato dall’isola con un foglio di via eto a piede libero. Un provvedimento che aveva scatenato nelle scorse settimane non poche polemiche. Quella domenica sera la, sola in casa visto che i genitori, entrambi lavoratori stagionali, erano impegnati in un ristorante, era uscita probabilmente per buttare la spazzatura. A quel punto si era trovata di fronte l’uomo, anche luiper lavorare come cameriere – ma che non aveva superato il periodo di prova perché aveva importunato alcune clienti -, che l’ha stuprata.