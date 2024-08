Squadra dai due volti Mignani | Ci può stare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Troppi alti e bassi, che in una stagione di B devono essere smussati a favore della continuità. Mister Micheleal termine del match con la Carrarese ha focalizzato l’attenzione sulla differenza di rendimento tra il primo e il secondo tempo: "Non amo le partite di ping pong – ha commentato – ma in effetti siamo all’inizio della stagione, può starci. Il punto è che in questa categoria non si può pensare di avere il predominio del gioco per 90 minuti e dunque serve capitalizzare meglio le situazioni. Parto dal primo tempo, nel quale abbiamo giocato molto bene, tanto che potevamo fare anche più gol. E avremmo dovuto farli. Potevamo arrivare anche a quattro o cinque per le occasioni create, ma intendiamoci, avessimo siglato il terzo, li avremmo ‘ammazzati’". Il terzo gol in effetti è arrivato, ma nella porta sbagliata.