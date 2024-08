Scomparse in Abruzzo | Proseguono senza sosta le ricerche di Marco Benso e Lewin Weituschat

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 20 agosto 2024) L'Aquila - Ledi, 88 anni, e, 25enne di origine tedesca,incessantemente in, coinvolgendo numerose squadre di soccorso e risorse tecniche avanzate., in vacanza a Rocca di Cambio, è scomparso da diversi giorni, mentre, che aveva manifestato l'intenzione di effettuare escursioni nel Parco Nazionale del Gran Sasso, non dà notizie di sé dal 9 agosto. L’imponente operazione di ricerca è coordinata dai Vigili del Fuoco attraverso i posti di Comando Avanzato (UCL) attivati dalla Prefettura dell’Aquila, con il supporto di numerose forze in campo: Polizia di Stato, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino, 118, Protezione Civile e Polizie Locali.