Scommesse Serie A senza segreti | colpo da 2mila euro

(Di martedì 20 agosto 2024), laA inizia col botto. Ecco la prima schedina vincente del massimo campionato. Unincredibile Il ritorno dellaA coincide con una vincita incredibile. Eppure, direte voi, non è che siano usciti dei risultati così scontati. Fino a ieri mattina infatti, erano 8 le partite disputate (nella serata si sono giocati gli ultimi due match) ed erano venuti fuori sei pareggi e due vittorie: quella della Lazio in casa contro il Venezia, e ci sta, e quella del Verona contro il Napoli, sicuramente più difficile da pronosticare. Messias, ha segnato contro l’Inter (Lapresse) – Ilveggente.itQuindi continuerete a pensare: ma come hanno fatto a vincere? Bene, ve lo spieghiamo riportando quella che è una notizia messa in evidenza da Agimeg.