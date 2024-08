Salerno Tommasetti | Quartieri abbandonati al degrado

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Tra incendi eappare sempre più abbandonata”. E’ l’osservazione di Aurelio, consigliere regionale della Campania della Lega, in merito alle notizie di stampa che accendono un faro sulle condizioni in cui versano alcune aree periferiche del capoluogo. “Non c’è solo da riflettere sull’emergenza ambientale ma anche sui pericoli che derivano dalla trascuratezza di alcune zone – rimarca Aurelio– Mi riferisco alla zona orientale e in particolare a Mercatello dove il crollo di un ramo ha rischiato di ferire seriamente un ragazzino. Sembra una fatalità ma tutto è legato all’assenza di manutenzione e cura del verde pubblico, che personalmente denuncio da tempo. Nessun intervento è stato messo in atto da questa amministrazione, nonostante le tante segnalazioni giunte anche da cittadini e associazioni del posto”.