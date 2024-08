Sabato 24 e domenica 25 agosto ritorna la tradizionale Festa del fungo Porcino a Cetica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Arezzo, 202024 –24 e25ladel”, organizzata dalla Proloco “I tre confini” di, nel comune di Castel San Niccolò (AR) Sarà una ghiotta occasione per riscoprire e valorizzare uno dei prodotti più rappresentativi, esaltato dalle ricette tipiche delle nostre cuoche. Nei due giorni dipotremo infatti gustare i raffinati piatti della tradizione a base di funghi porcini.24 a partire dalle 19,30 si svolgerà la cena con piatti a base di funghi porcini e prodotti del sottobosco. La serata proseguirà con musica e ballo. La giornata di25 si aprirà invece con il pranzo (dalle ore 12,30 in poi) per poi proseguire con la cena (sempre a partire dalle 19,30) e ancora musica e ballo a conclusione della manizione.