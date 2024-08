Re Carlo non ne può più | la mossa per sfrattare Principe Andrea dal Royal Lodge

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) ReIII ha deciso di non rinnovare il contratto delle guardie private che proteggono, la residenza dela Windsor. Questa, che secondo il Daily Mail mira a convincerea lasciare la lussuosa proprietà, comporterà un risparmio di circa tre milioni di sterline all’anno per Buckingham Palace. Renon ne può più delIl, caduto in disgrazia dopo il suo coinvolgimento nello scandalo Epstein, vive ainsieme all’ex moglie Sarah Ferguson. La residenza, composta da trenta stanze e stimata intorno ai trenta milioni di sterline, si trova nel Windsor Great Park ed è stata a lungo oggetto di discussione tra il re e il fratello minore.