Piombino principio di incendio su traghetto diretto all' Elba | evacuate circa 300 persone

(Di martedì 20 agosto 2024) Undisi è sviluppato nella sala motori di unche era appena partito dal porto di. Ilè il Corsica Express three, della compagnia Corsica Sardinia Ferriesall', con 274 passeggeri a bordo che sono stati fatti evacuare attraverso gli scivoli d'emergenza. La nave, partita dal porto diintorno alle 15.15, dopoun quarto d'ora è stata fatta rientrare in porto dopo che è stato rilevato del fumo nella sala macchine dove è scoppiato l'. Nessun ferito a bordo, spiegano dalla direzione marittima di Livorno, e il rogo è stato subito domato, ma la preoccupazione è stata quella di mettere in sicurezza i passeggeri con il rientro immediato in porto.