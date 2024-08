Nicolini | Non s’è valutata bene la situazione Osimhen

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 20 agosto 2024) Carlo, ex assistente tecnico dello Shakthar Donetsk ed ex collaboratore di De Zerbi, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal. Di seguito le sue parole.suCosì: “Son stati sbagliati i tempi o si è stati esosi e non s’èla. Se due anni fa si poteva pensare di ottenere una cifra, dopo la stagione dell’anno scorso il prezzo è calato. Tu Napoli puoi contiuare a valutarlo 130, ma gli altri conoscono lache c’è a Napoli ed approfittano per tirare il prezzo a loro favore. I grandi dirigenti e le grandi società riescono a capire i tempi e quando arrivano certe offerte bisogna prenderle al volo per andare avanti. Due anni fa il Napoli perse giocatori importantissimi, sembrava fosse arrivata la fine e invece vinse lo scudetto. Era quello il momento di lasciare andare, nel post scudetto.