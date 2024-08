Musk su X | Pronto a servire con Trump

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 20 agosto 2024) 22.00 "Sono": Elonha accolto su X l'offerta di Donalddi un posto nell'amministrazione, se vincerà. Il patron di Tesla si è auto candidato a segretario di un nuovo "dipartimento dell'efficienza", in sigla D.o.g.e., come si legge in una foto da lui postata che lo ritrae dietro un podio con questa scritta. "Prenderebbe in considerazioneper un ruolo consultivo o per un lavoro di gabinetto?" Era stato chiesto adalla Reuters.La risposta:è un ragazzo molto intelligente.Lo farei sicuramente