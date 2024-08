LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | si torna in Spagna c’è il primo arrivo in salita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quartadella, l’ultimo grande giro dell’anno in programma che si svolge a cavallo tra agosto e settembre. Si entra finalmente in territorio ispanico dopo le prime frazioni svoltesi in Portogallo.grande banco di prova quello che i corridori di classifica si troveranno ad affrontare quest’, con l’attesa che si fa intensa per vedere all’opera i puri scalatori presenti in questa. Si alza la posta dopo un inizio tranquillo in terra lusitana. Nei 170,5 km che dividono Plasencia da Pico Villuercas, luogo d’della frazione odierna, saranno presenti ben quattro GPM. Ilsarà il GPM di Puerto de Cabezabellosa, al quale succederà immediatamente l’Alto de Piornal (13.8 km al 5.5%).