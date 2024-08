LIVE Sinner-Tiafoe 4-3 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | serve prima l’azzurro nel set d’apertura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Ancora a zero l’altoatesino. 40-0 Seconda sulla riga di, non trova la risposta di dritto. 30-0 Ace (6°)! 15-0 Ace (5°)! 3-3 Palla senza peso, stecca di dritto. 40-30 Comodissima volèe messa in rete da. 40-15 Ace (2°). 30-15 In rete il rovescio difensivo di. 15-15 Prende la retee fa il punto. 0-15 Risposta dinei piedi di, punto diretto. 3-2 Ace (4°)! 40-15 Non risponde di rovescio. 30-15 Ace (3°). 15-15 Difficile demi-volèe in rete di, sorpreso nella terra di nessuno. 15-0 Ace (2°). 2-2 Vincente di dritto inside in di. 40-30 Non risponde, cercando di essere aggressivo di drittosulla seconda. 30-30 Ace (2°). 15-30 Impreciso con il dritto il pusterese.