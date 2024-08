LIVE Darderi-Goffin ATP Winston-Salem 2024 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.40 Seyboth-Wild ha sconfitto Borges con il punteggio di 7-6, 6-2. Traentreranno in campo Lucianoe David. 21.08 È iniziato il programma sul campo numero 2 dell’ATP 250 di: Thiago Seyboth Wild ha vinto il primo set nella sfida con Nuno Borges per 7-6. Al termine di questa partita toccherà alla sfida tra. 21.06 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio allatestualetra Lucianoe David. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestualetra Lucianoe David, partita valevole per il secondo turno dell’ATP 250 di