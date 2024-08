L’anteprima di Stormgate | un ritorno confuso degli RTS old-school

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 20 agosto 2024) L’obiettivo di rilanciare il mondoRTS e strategici in toto è chiaro e condiviso da molti sviluppatori. Nella nostra recente anteprima di Cataclismo abbiamo potuto osservare uno dei progetti più interessanti nel genere, sebbene sia un Early Access che richiederà ancora diverso tempo per raggiungere la versione definitiva. L’idea dell’Accesso Anticipato è comunque una delle più apprezzate: basta vedere il caso di Manor Lords, lo strategico più atteso dell’anno. Oppure, ora, lo dimostra alla stessa maniera. Lanciato su Kickstarter nel 2023 e forte di 2,3 milioni di dollari forniti dai backers, ora è finalmente giunto nella prima build ufficialmente giocabile come titolo Free-to-Play.