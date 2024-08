La Vita Lenta dei social media | 724mila follower per il profilo Instagram che invita al relax

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Un paio di lenzuola stese al sole volteggiano assecondando lo sbuffare del vento. Un anziano signore si abbronza sulla barca a remi cullato dalle onde del mare. Un golden retriever si gode la sua siesta pomeridiana a pochi passi dal bagnasciuga. Questi sono solo alcuni degli istanti raccolti da “”,da oltre 720milache ogni giorno cattura momenti di ozio e tranquillità disseminati qua e là per il mondo. In una contemporaneità che corre veloce, ilha ormai assunto i tratti di una chimera e nelle grandi metropoli in molti si sono rassegnati a ritmi frenetici e orari di lavoro sfibranti.