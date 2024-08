La terza Serie A Mugugni e timori Il dopo Silvio si fa un po’ sentire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Terzo anno diA. Per molti, a Monza, è entusiasmante. Ma restano anchee perplessità, alimentati dai chiaroscuri di calcio mercato e dai dubbi sul futuro della società, con la Fininvest che sta cercando soci e le voci che impazzano (dall’armatore greco Marinakis alla Red Bull, dall’accordo sfumato con Orienta Capital agli arabi fino fantomatiche cordate texane). Intanto, la tifoseria storica, la curva Davide Pieri, si appresta a festeggiare domani i 30 anni di vita, spesso sui tornanti, fra retrocessioni, fallimenti, banditi trasvestiti da presidenti e trasferte in posti improbabili e lontanissimi. Ma gli ex ragazzi della Sud c’erano sempre. Hanno assistito all’esplosione del tifo con l’avvento dellaA e allo stesso modo il loro calo in questi mesi.