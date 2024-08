Jannik Sinner non lascia scampo a Tiafoe e chiude in trionfo a Cincinnati | arriva il 3 ‘1000’ in carriera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Quindicesimo titolo in, terzo Masters 1000 dopo Toronto e Miami, quintodel 2024 dopo Australian Open, Rotterdam, Miami e Halle. Il palmares disi impreziosisce di un altro importante trofeo, quello che spetta al vincitore dello storico torneo di. Nulla da fare per Frances, che nel primo set ce la mette tutta per impegnare il numero uno al mondo, trascinando la contesa fino al 6-6. Qui, però, esce fuori ancora una volta il campione: dodicesimo tie-break vinto degli ultimi tredici giocati. Sull’errore di rovescio dello statunitense che concede il set per 7-6(4) a, di fatto, termina anche l’equilibrio. Il secondo parziale è un monologo del tennista altoatesino, che si impone per 6-2ndo con una prima di servizio e che consolida sempre più la vetta del ranking ATP.