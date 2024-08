Guai alla ripresa per l’Avellino stop per Tribuzzi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoBrutte notizieper Michele Pazienza in vista dell’esordio in campionato il Picerno in programma per domenica (ore 18). Si è fermato Alessio. Quest’ultimo al termine della gara di Coppa Italia di Serie C contro il Pontedera ha accusato un fastidio muscolare. In questi giorni ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al retto femorale destro.è stato preso in carico dallo staff medico del club che seguirà il percorso riabilitativo dell’atleta. Dopo una prima fase di attivazione i biancoverdi hanno alternato lavoro tecnico a partitelle a tema. La seduta si è conclusa con un lavoro atletico. Una tegola non indifferente visto che il tecnico dovrà fare i conti con l’assenza anche di Armellino, squalificato.