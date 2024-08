Grande Fratello una fan dei Perletti si spaccia per la mamma di Mirko e chiede a una cartomante se ha tradito Perla

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 20 agosto 2024) La notizia della rottura traVatiero eBrunetti, i comunicati condivisi, il viaggio improvviso di lei fuori l’Italia e l’allontanamento social di lui, hanno creato non poco subbuglio nei fan. Numerosi fan infatti, in seguito alla notizia della separazione dei loro beniamini, si sono gettati nello sconforto assoluto e alcune ragazze sono finite addirittura in ospedale. Il tutto si è poi aggravato da uno scoop lanciato da Novella 2000 che vedrebbeavvistata in compagnia di un misterioso calciatore: C’è qualcuno nella vita didopo? Secondo i recenti rumor l’influencer frequenterebbe un giovane calciatore. I fan sperano tanto in un ritorno di fiamma ma le recenti indiscrezioni emerse sui social, parlerebbero di un nuovo flirt per la vincitrice del GF, la quale si frequenterebbe con un “giovane calciatore”.