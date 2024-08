Furia Djokovic bufera totale | È imbarazzante

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 20 agosto 2024), nemmeno il tennista serbo è riuscito a tenersi lontano dalle polemiche. Ecco il suo attacco clamoroso: “” Quanto successo al Masters 1000 di Cincinnati ha fatto velocemente il giro del Mondo. E non si capisce come un arbitro lì a due passi non riesca a vedere quello che è effettivamente successo. Qualcosa che non si era mai vista prima e soprattutto in questo momento, dove c’è la tecnologia che viene in aiuto ai direttori di gara, errori del genere non sono davvero accettabili.(Lapresse) – Ilveggente.itSi è capito subito che Jack Draper nel match point che gli ha permesso di superare Felix Auger-Aliassime e di volare così ai quarti di finale, ha toccato due volte la pallina. Una chiamata che ha clamorosamente aperto il dibattito appunto sulla questione tecnologia.