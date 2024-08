Foto brutte? Non è colpa dello smartphone I consigli dell’esperto per ottenere le immagini dei vostri sogni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 agosto 2024) Quante volte ci è capitato, dopo aver investito tanto nell’acquisto di uno, di scattarepoco soddisfacenti? “E’della telecamera“, il commento più comune in questi casi. Ma secondo Roberto Pezzali, esperto digrafia, lanon è del telefonino, ma di alcuni errori comuni che le persone commettono nel momento di scattare le lorografie. In un interessante articolo su D-Day.it, Pezzali ha dispensato qualcheo per evitare di restare delusi e di sprecare i soldi spesi per un cellulare con una buonacamera. Quali sono dunque i 4 errori da non fare? Secondo l’esperto, il primo problema è l’obiettivo sporco. “Le ottiche deglisono piccole”, spiega Pezzali. “I telefoni vengono tenuti in tasca e spesso sono anche protetti da custodie che creano attorno all’obiettivo un piccolo pozzetto che accumula polvere“.