Favelas a Roma due blitz all’alba | su 200 identificati dai carabinieri la metà ha precedenti

(Di martedì 20 agosto 2024) Doppiodi lunedì nelleche aspuntano ormai come funghi: il primo nel campo nomadi di via Candoni a, dove sono state controllate e identificate 194 persone di etnia romena e bosniaca, di cui 60 minorenni. Tra le persone controllate 82 sono risultate conpenali, in pratica il 50 per cento dei residenti. Lespuntano come funghi Gli interventi sono stati eseguiti da parte deidella compagnia Eur, unitamente aidel nucleo cinofili. Infine, due persone sono state fermate e condotte in caserma per accertamenti e verifica della loro posizione sul territorio nazionale. A Monte Mario, invece, sono state identificate e censite 15 persone di nazionalità romena nel parco di Monte Mario a, durante un sopralluogo da parte della polizia locale.