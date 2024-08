Ex tronista di Uomini e Donne fa una piazzata quando una ragazza ci prova con il fidanzato | cosa è successo?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 20 agosto 2024) Una exdiha raccontato di una piccola disavventura avvenuta mentre si trovava in un locale con il suo: di chi stiamo parlando? Protagonisti di questa storia sono Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione; di recente, su Instagram, l’exdiha spiegatosiaqualche settimana fa. Mentre era a cena con il, unasfacciata avrebbe messo gli occhi sul ragazzo, arrivando addirittura a inviargli un messaggio privato sui social. View this post on Instagram A post shared by ???? ???????? (@rosaperrotta) Questo gesto ha ovviamente fatto infuriare Rosa, che ancora adesso non si capacita di come sia possibile che una persona arrivi arci con un uomo impegnato in una relazione stabile, nonché padre di due bambini.