Zelensky | La Russia ricatta il mondo con la centrale di Zaporizhzhia

(Di lunedì 19 agosto 2024) Lausa lanucleare di, che occupa da due anni, come “strumento di ricatto” e minaccia il“con la possibilità di una catastrofe nucleare”. L’ha affermato oggi il presidente ucraino Volodymyrin un post su X. “Da oltre due anni, gli occupanti russi controllano la più grandenucleare d’Europa, laNucleare di” “Da oltre due anni, gli occupanti russi controllano la più grandenucleare d’Europa, laNucleare di(ZNPP). La presenza russa rappresenta una minaccia fondamentale per la sicurezza radiologica non solo dell’Ucraina, ma anche di tutta l’Europa e del”, ha scritto