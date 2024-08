VIDEO Sinner-Zverev 2-1 la sintesi di una semifinale memorabile a Cincinnati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Unaquella che è iniziata nella seconda serata italiana ed è terminata nella notte del Bel Paese tra Jannike Alexander. Sul cemento dii due tennisti si sono affrontati con tutto quello che avevano e l’altoatesino è riuscito a interrompere la serie negativa contro Sascha, in un match molto difficile e impegnativo. Il pusterese (n.1 del mondo) l’ha spuntata con lo score di 7-6 (9) 5-7 7-6 (4), dimostrando ancora una volta la sua forza mentale perché fisicamente anche nella sfida controsi sono notati dei problemi, parlando specialmente dell’anca. Nonostante queste criticità, Jannik è stato in grado di prevalere e di battere un giocatore che su un campo veloce come quello dell’Ohio si trova a meraviglia. Una vittoria significativa perché ottenuta con una forma non ottimale e ponendo fine alla serie negativa degli scontri diretti.