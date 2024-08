Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024)DEL 19 AGOSTOORE 17.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLISI RALLENTA ALTEZZA VALMONTONE DIREZIONESULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE AD APRILIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE DIREZIONE CAMPO DI CARNE SI STA IN CODA SULLA VIA LITORANEA A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SULLA STRADA PROVINCIALE ANGUILLARESE AD OSTERIA NUOVA DOVE SI STA IN CODA ALTEZZA VICOLO ANGUILLARESE DIREZIONE VIA BRACCIANESE CLAUDIA Servizio fornito da Astral