Ultime Notizie Roma del 19-08-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a causa del maltempo che si è abbattuto nel palermitano una barca a vela di circa 50 metri con 22 persone a bordo è affondata intorno alle 5 nel tratto di mare davanti a Porticello in 15 sono stati salvati dalle motovedette guardia costiera dei Vigili del Fuoco restano ora sei dispersi inizialmente erano sette ma uno di loro è stato trovato senza vita il corpo è stato recuperato dai calciatori che stanno lavorando intorno al relitto adagiato 49 metri di profondità sul fronte mediorientale il segretario di stato americano blynken è arrivato in Israele per cercare di portare avanti i negoziati sono cessate il fuoco a Gaza accompagnato da rilascio di ostaggi contro i prigionieri palestinesi oggi blinken incontra il premier israeliano Netanyahu tappa successiva martedì in Egitto premere si ...