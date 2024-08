Troppi detenuti nelle carceri lombarde | il sovraffollamento supera il 140% Diffidate le Asl di competenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) Milano, 19 agosto 2024 –ci sono 8.349 uomini e 464 donne., in base alla reale capienza. Ilnei penitenziari della nostra regione avrebbe raggiunto il 143%, motivo per cui l'associazione Luca Coscioni ha inviato 102 diffide alle direzioni generali delle Asl delle città dove si trovano i 189 istituti penali italiani. In Europa solo la Serbia hapiù sovraffollate di quelle italiane, dice un recente studio di Antigone onlus. Con 1.020 uomini e 80 donne, tra cui 8 madri, a fronte di una capienza effettiva di 450 persone, la situazione al carcere San Vittore, il più sovraffollato di Italia, è diventata "insostenibile".