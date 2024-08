Triple H | E’ giusto creare contenuti adatti a tutte le fasce d’età

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 19 agosto 2024) La WWE vuoleun prodotto che possa soddisfare qualsiasi fascia. La WWE è una gigantesca azienda di “intrattenimento sportivo” quotata in borsa e, con una tale quantità di denaro in gioco per molte persone, la promozione di wrestling non può permettersi di limitarsi a un pubblico di nicchia. Con Paul “H” Levesque al comando del team creativo della WWE, ora spetta a lui continuare a far crescere il pubblico della compagnia. Durante il Fanatics Fest nel fine settimana, Levesque ha parlato con gli scrittori Jim Biringer e Ricky Otazu riguardo a trovare ilequilibrio per attrarre persone dai 6 ai 60 anni.un prodotto soddisfacente e adatto a tutti “Devi avere un po’ di qualcosa per tutti” ha detto Levesque. “Non vuoi mai invecchiarti troppo.