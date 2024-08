Sinner e l’anca destra che inquieta Anche con Zverev tanti segnali preoccupanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Una vittoria di classe e di volontà. Jannikci teneva in maniera particolare a battere Alexandernella semifinale del Masters1000 di Cincinnati. A prescindere dall’obiettivo Finale, Jannik voleva a tutti i costi interrompere la serie di sconfitte consecutive (quattro) contro il tedesco, ricordando l’ultimo incrocio prima di questa partita agli US Open 2023 (vittoria diin cinque set). E così Jannik è stato in grado di prevalere con il punteggio di 7-6 (9) 5-7 7-6 (4) e di guadagnarsi l’atto conclusivo in Ohio, cosa che non aveva mai fatto nella sua giovane carriera. Tuttavia, la sensazione palpabile è chesia andatooltre il dolore per vincere contro il teutonico. Il riferimento è ai problemi aldi cui si è spesso parlato.