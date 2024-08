Scontro fra due auto 48enne ferito | portato alle Scotte con il Pegaso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Montepulciano (Siena), 19 agosto 2024 - Incidente stradale questa mattina in via Maggio a Montepulciano. Poco dopo le 8 al 118 dell’Asl Toscana sud est è arrivata la richiesta di intervento per lofra due. Nell’incidente una persona è rimasta ferita seriamente: si tratta di un uomo di 48 anni che è statoal pronto soccorso dell’ospedale delledi Siena a bordo dell’elisoccorso2. Sul posto sono intervenuti anche l’medica di Nottola, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Torrita di Siena, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.