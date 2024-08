Rischiano d’annegare | arriva l’ambulanza ma non c’è il medico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Pesaro, 19 agosto 2024 – Tragedia sfiorata nella spiaggia libera di Marotta: ieri mattina, intorno alle 11.30, due turisti cinquantenni, moglie e marito, hanno rischiato di annegare per essersi avventurati oltre le boe bianche, pur non avendo confidenza con il mare. La prima ad avere difficoltà sembra sia stata la signora, poi anche il marito che cercava di aiutarla. A salvarli un altro bagnante e i bagnini di salvataggio in servizio in quel tratto di spiaggia libera, Giovanni Belogi e Oleg Birelli, che si sono accorti della situazione complicata in cui si trovava la coppia. Via mare è intervenuta anche la moto d’acqua della Croce Rossa di Marotta.