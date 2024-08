Pierluigi Diaco scuote il mondo di Bella Ma' | Novità e sorprese in arrivo

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 19 agosto 2024)ildi "Ma'": "in" Una nuova stagione ricca dista per accendere i riflettori su Rai2: "Ma'" torna con infarinature die confronti generazionali che non puoi perderti! Il conto alla rovescia sta scadendo per la terza edizione di "Ma'", lo show di Rai2 che vede alla guida. I fan possono già segnare in rosso il 9 settembre, data del grande debutto, ma per i più curiosi ci sono gli speciali "AspettandoMa'" il 22 e 23 agosto, per dare un'occhiata a cosa bolle in pentola. Questo giro promette di mescolare generazioni con sfide e dialoghi tra Z e boomer. La nuova stagione si arricchisce della presenza di Nancy Brilli, che ogni martedì ci cullerà con una rubrica di favole, mentre Marco Morandi, accompagnato da Gino Castaldo, darà il via a una rubrica musicale ogni mercoledì.