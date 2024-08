Oroscopo Paolo Fox martedì 20 agosto 2024 | Ariete in amore non fare passi falsi

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’diFox per oggi,20Cari, inè meglio none prima di interrompere una storia lunga meglio pensarci bene e poi prendere una decisione. Sul lavoro, nei prossimi mesi arriverà una buona collaborazione, approfittane! Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche. Toro Cari Toro, un problema che riguarda la casa potrebbe impegnarvi più del previsto. Sul lavoro, occhio alle finanze anche se Mercurio, che ora è in aspetto buono, può migliorare un rapporto professionale! Gemelli Cari Gemelli, inmeglio prendersi un po’ di relax, soprattutto quelli che hanno vissuto tutto in modo polemico negli ultimi tempi.