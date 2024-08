Netanyahu apre all’accordo su Gaza | Bene il piano Usa Il gelo di Hamas | Nessun progresso presto nuovi attentati kamikaze

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il giorno giusto per trovare un’intesa sul cessate il fuoco apare non arrivare mai. Scemata l’attesa spasmodica per la firma di un possibile accordo a Ferragosto a Doha, il sentiero della trattativa resta strettissimo, sospeso tra le pressioni internazionali – degli Usa in primis -, le narrative contrapposte e le cronache di guerra sul terreno. A provare a dare lo sprint ai negoziati, ancora una volta, è Antony Blinken. Il segretario di Stato Usa si trova oggi in Israele per la nona volta dall’inizio della grande crisi col massacro del 7 ottobre 2023.