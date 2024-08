Napoli i bookmakers quotano esonero o dimissioni di Conte entro Natale | circolano già due nomi del sostituto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’esordio deldi Antonioin Serie A è stato shock: gli azzurri sono stati sconfitti con il netto risultato di 3-0 dall’Hellas Verona, una squadra costruita per conquistare la salvezza. Antonio, come del resto società e tifosi, si aspettava un inizio completamente diverso e adesso, inevitabilmente, le voci sul futuro si moltiplicano. Il tecnico salentino non ènto della situazione in cui si trova e vorrebbe avere a disposizione una rosa molto diversa da quella attuale.è pronto alla lotta, mollare non è nelle sue caratteristiche, ma le difficoltà sono sempre maggiori. Secondo gli esperti Sisal l’ex CT della Nazionale potrebbe non mangiare il panettone tanto che un suo addio,si gioca a 5,00.