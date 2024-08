Michela Quattrociocche la figlia Aurora è identica a lei | che meraviglia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 19 agosto 2024)è cresciuta ed è sempre piùalla madre. La foto fa impazzire i social: ecco come è diventata. Durante il primo decennio degli anni Duemila,era una delle promesse del cinema italiano, una interprete in rampa di lancio che lavorava con importanti registi e attori della nostra settima arte. Da diverso tempo ormai ha deciso di mettere da parte la sua carriera cinematografica e dedicarsi alla famiglia. Laalla madre(Ansa) – cityrumors.itIl lavoro più importante dell’attrice romana rimane, senza alcun dubbio, Scusa ma ti chiamo amore uscito nel 2008, seguito sa un secondo capitolo dal titolo Scusa ma ti voglio sposare. In entrambi i film ha recitato accanto a Raoul Bova e diventando così una delle attrici più popolari in Italia.