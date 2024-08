LIVE Sinner-Zverev 7-6 5-7 6-6 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | tie-break decisivo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3 Clamorosa ennesima bordata di rovescio diagonale di. 5-2 Servizio slice, SPIETATO dritto dall’altra parte. Millimetrico! Colpisce lo spot e rende la difesa diimpossibile! 4-2 PRIMA VINCENTE! Si gira. 3-2 Bruttissimo errore di rovescio di, dopo un’ottima risposta. Che peccato! Va comunque alla battuta l’altoatesino. 3-1 Ecco il solito errore clamoroso al volo di, sopra la rete, in un punto determinante. MINI-! 2-1 Super passante con il dritto dell’azzurro! 1-1 PAUROSO dritto inside out di! Sulla riga! 0-1 Servizio e comodo dritto. Total points won: 117-117 6-6 ACE (12°)!! TIE-, partita memorabile. 40-0 Lungo il rovescio difensivo di. 30-0 Ottima seconda e rovescio in pressione. 15-0 Semi-miracolosa difesa di rovescio di, forzato di dritto