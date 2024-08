L’eterno riposo può attendere | Abbiamo esaurito tutti i loculi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024)terminati nel cimitero centrale di Rho. In città chi muore sarà tumulato inprovvisori in attesa che vengano realizzati i nuovi spazi per la sepoltura. È il Comune a dare la notizia con una nota stampa, "come previsto nei mesi scorsi sulla base dell’andamento dei decessi, in questi giorni di agosto è terminata la disponibilità dial cimitero di corso Europa". Insomma era tutto previsto, tant’è che "il Comune di Rho si sta attrezzando da tempo, predisponendo nuoviche verranno realizzati a partire dalla metà di settembre. Itemporanei sono stati appositamente realizzati dall’amministrazione per far fronte alle eventuali criticità, in modo da non creare alcun disagio o deposito nella cappella del cimitero come avvenuto finora".